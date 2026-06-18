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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Palestra non ascolta, vuole solo l’Inter. E arriva la nuova offerta: le cifre”
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Pedullà: “Palestra non ascolta, vuole solo l’Inter. E arriva la nuova offerta: le cifre”
L'esterno dell'Atalanta rimane il primo obiettivo dell'Inter per la fascia destra e il club nerazzurro prepara un nuovo assalto
Sono ore importanti per il futuro di Marco Palestra: l'esterno dell'Atalanta rimane il primo obiettivo dell'Inter per la fascia destra e il club nerazzurro prepara un nuovo assalto.
Come spiega Alfredo Pedullà, "l'nter prepara una nuova offerta che può toccare i 50 milioni. O avvicinarsi di molto. Il terzino aspetta i nerazzurri e non parla per ora con altri club".
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