Oggi è la giornata di Cristian Chivu. È attesa la firma sul contratto e quindi l'annuncio del rinnovo fino al 2028 con l'Inter. Ieri in sede è passato il suo agente, Chiodi, per sistemare i dettagli del contratto. Il tecnico, dopo un breve periodo di pausa, è atteso a Milano e ci sarà anche l'occasione per un punto sul mercato.