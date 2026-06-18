Oggi è la giornata di Cristian Chivu. È attesa la firma sul contratto e quindi l'annuncio del rinnovo fino al 2028 con l'Inter. Ieri in sede è passato il suo agente, Chiodi, per sistemare i dettagli del contratto. Il tecnico, dopo un breve periodo di pausa, è atteso a Milano e ci sarà anche l'occasione per un punto sul mercato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – È il giorno del rinnovo di Chivu: è atteso in sede per la firma sul contratto
calciomercato
Sky – È il giorno del rinnovo di Chivu: è atteso in sede per la firma sul contratto
Ieri il passaggio dell'agente nella sede nerazzurra e oggi è atteso a Milano l'allenatore che firmerà fino al 2028
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
"Ha già dato le sue idee e i dirigenti nerazzurri stanno cercando di portarle avanti", spiegano a Skysport. Nelle scorse ore è arrivata l'accelerata per Provedel: si chiuderà per tre mln con la Lazio. Quindi sarà un primo arrivo dopo i riscatti di Akanji e Stankovic.
Resta aperta la pista Solet in attesa di capire se De Vrij aprirà ad un'avventura all'estero. Resta da limare la distanza con l'Udinese ma il difensore è un obiettivo caldo per il club nerazzurro.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA