VIDEO FCIN1908 / Ferrara: "Difficile star dietro a Inter e Roma: lo scontro diretto ha mostrato..."

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Si è aperto uno scenario nuovo per il mercato dell'Inter, con vista sull'estate del 2027. E, dopo tanti investimenti, il club nerazzurro potrebbe tornare a fare un altro colpo a parametro zero. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, da Viale della Liberazione avrebbero messo nel mirino Zambo Anguissa, in scadenza a giugno con il Napoli:

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"C’è anche l’Inter - oltre al Milan e chissà forse anche la Juventus - fra i club che stanno seguendo con attenzione gli sviluppi della difficile trattativa per il rinnovo del contratto fra Napoli e André Frank Zambo Anguissa. Il 30enne centrocampista camerunese, arrivato sotto il Vesuvio nell’estate 2021, ha infatti l’accordo in scadenza nel giugno 2027 e i primi approcci fra il ds Giovanni Manna e il suo agente Maxime Nana non sono stati positivi".

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"Anche perché Anguissa, che attualmente percepisce 3,6 milioni - frutto dell’aumento scattato nel 2025 (prendeva 2,7) dopo che il club partenopeo sfruttò l’opzione in suo favore per prolungare fino al 2027 -, avrebbe chiesto al Napoli un ingaggio addirittura da 6 milioni".

(Fonte: Tuttosport)