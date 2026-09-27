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Jurgen Klopp ha restituito definitivamente la maglia della nazionale a Yann Bisseck. Il difensore dell'Inter, tornato tra i convocati con l'arrivo del nuovo commissario tecnico, stasera sarà in campo dal primo minuto nel match di Nations League tra i tedeschi e la Grecia. Titolare al fianco di Tah in una difesa a quattro, il difensore nerazzurro potrà ora dimostrare la sua qualità anche in nazionale e accantonare la delusione per non aver partecipato all'ultimo mondiale. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro:

GERMANIA: Nübel; Vagnoman, Tah, Bisseck, Brown; Kimmich, Nmecha; Schade, Conté, Adeyemi; Ebnoutalib.

GRECIA: Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Restos, Tsimikas; Karestas, Androutsos, Zafeiris, Tzolis; Pavlidis, Tetteh.