Dopo il deposito del contratto, ecco l'annuncio ufficiale: Yanis Massolin è un nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista francese, classe 2002, arriva a titolo definitivo dal Modena, club con cui concluderà l'attuale stagione.
UFFICIALE – Inter, ecco Massolin: contratto fino al 30 giugno 2030, i dettagli
Il centrocampista francese arriva a titolo definitivo dal Modena, club con cui concluderà la stagione in corso
Questo il comunicato:
FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Yanis Massolin dal Modena Football Club 2018. Il centrocampista francese classe 2002 ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2030: Massolin arriva all'Inter a titolo definitivo e contestualmente si trasferisce a titolo temporaneo fino alla fine della stagione al Modena.
