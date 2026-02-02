FC Inter 1908
UFFICIALE: Mlacic è un nuovo giocatore dell’Udinese, contratto depositato

Il difensore croato, classe 2007, è stato a lungo inseguito dall'Inter, ma alla fine l'accordo non si è concretizzato
Branimir Mlacic giocherà in Italia. Non con l'Inter, però: il difensore croato, classe 2007, è un nuovo giocatore dell'Udinese.

Il promettente centrale lascia l'Hajduk Spalato (che aveva precedentemente trovato un accordo economico con i nerazzurri) e si lega al club friulano. Decisiva la volontà dell'entourage del giocatore.

