Branimir Mlacic giocherà in Italia. Non con l'Inter, però: il difensore croato, classe 2007, è un nuovo giocatore dell'Udinese.
UFFICIALE: Mlacic è un nuovo giocatore dell'Udinese, contratto depositato
UFFICIALE: Mlacic è un nuovo giocatore dell’Udinese, contratto depositato
Il difensore croato, classe 2007, è stato a lungo inseguito dall'Inter, ma alla fine l'accordo non si è concretizzato
Il promettente centrale lascia l'Hajduk Spalato (che aveva precedentemente trovato un accordo economico con i nerazzurri) e si lega al club friulano. Decisiva la volontà dell'entourage del giocatore.
