Yanis Massolin è un nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista francese, classe 2002, si lega a titolo definitivo al club nerazzurro, ma concluderà la stagione in prestito al Modena. Contratto depositato, in attesa del comunicato ufficiale dei due club.
Inter, UFFICIALE: preso dal Modena a titolo definitivo Massolin, contratto depositato
I nerazzurri hanno depositato il contratto del centrocampista francese, che rimarrà in Emilia in prestito fino al termine della stagione
