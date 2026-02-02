FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, UFFICIALE: preso dal Modena a titolo definitivo Massolin, contratto depositato

calciomercato

Inter, UFFICIALE: preso dal Modena a titolo definitivo Massolin, contratto depositato

Inter, UFFICIALE: preso dal Modena a titolo definitivo Massolin, contratto depositato - immagine 1
I nerazzurri hanno depositato il contratto del centrocampista francese, che rimarrà in Emilia in prestito fino al termine della stagione
Fabio Alampi Redattore 

Yanis Massolin è un nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista francese, classe 2002, si lega a titolo definitivo al club nerazzurro, ma concluderà la stagione in prestito al Modena. Contratto depositato, in attesa del comunicato ufficiale dei due club.

Leggi anche
UFFICIALE: Mlacic è un nuovo giocatore dell’Udinese, contratto depositato
Sky – Frattesi voleva andare via: le cifre offerte da Lazio e Nottingham. No Inter...

© RIPRODUZIONE RISERVATA