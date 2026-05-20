Lo scorso 2 febbraio l'Inter ha chiuso un colpo in prospettiva. Il club nerazzurro ha infatti prelevato dal Modena Yanis Massolin. Il centrocampista francese, classe 2002, ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2030. Ma Massolin, come riporta Tuttosport, può diventare utile come tesoretto.