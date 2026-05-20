Lo scorso 2 febbraio l'Inter ha chiuso un colpo in prospettiva. Il club nerazzurro ha infatti prelevato dal Modena Yanis Massolin. Il centrocampista francese, classe 2002, ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2030. Ma Massolin, come riporta Tuttosport, può diventare utile come tesoretto.
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Inter, Massolin diventerà utile per il tesoretto? Due le possibilità. Non va esclusa…
"Con un’estate per forza condizionata dai risultati del Mondiale, con i relativi rientri scaglionati dei vari nazionali, Massolin potrà cercare di sfruttare la primissima parte del ritiro estivo per impressionare Chivu, convincendolo sia già pronto per far parte della rosa di un top club come quello nerazzurro. Una sfida difficile vista la caratura globale richiesta nel reparto, che se non fosse vinta porterebbe Massolin a un bivio".
"La prima possibilità sarebbe un prestito in una squadra di Serie A per prendere confidenza con la categoria, ma soprattutto per dimostrare immediatamente di essere uno che vale palcoscenici importanti. La seconda, che il calciatore venga inserito dall’Inter come contropartita tecnica in un’operazione di mercato, soprattutto in ambito nazionale, per arrivare ad altri obiettivi e abbassare così eventualmente l’investimento in denaro".
"Il riferimento è al Sassuolo, considerato che Muharemovic resta un profilo più che gradito in Viale della Liberazione. Ovviamente non va esclusa a priori una cessione definitiva con percentuale sulla futura rivendita in favore dell’Inter o un accordo internazionale che preveda una possibile recompra nerazzurra. In tutti questi casi si tratterebbe di una plusvalenza pressoché istantanea, che garantirebbe quindi liquidità immediate per i campioni d’Italia, da incassare, o investire, nel mercato estivo".
(Tuttosport)
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