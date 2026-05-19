L'Inter continua a festeggiare il ventunesimo scudetto e la Coppa Italia. Tra i tifosi nerazzurri si respira un'aria di orgogliosa felicità per i traguardi raggiunti durante questa fantastica stagione, con un occhio già a quella che verrà. In queste ore l'Inter ha lanciato la nuova maglia nerazzurra: un altro piccolo capolavoro. E i pensieri corrono veloci a chi la indosserà. Tempo di mercato e di speranze, per i tifosi dell'Inter. E su un sogno nerazzurro di mercato si è espresso proprio Tancredi Palmeri su X: CONTINUA A LEGGERE.