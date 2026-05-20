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Inter, via Frattesi per Jones. Ma tutto sul difensore: si lavora per arrivare all’accordo per…

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Per quanto riguarda le priorità, il focus è tutto sul difensore centrale: questo il nome in pole. E se Frattesi va, ecco Jones
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Sarà un mercato importante in casa Inter quest'estate: il club nerazzurro non dovrà disperdere il gap che si è creato con le rivali, ma anzi dovrà cercare se possibile di aumentarlo. Come spiega Libero, emergono già i primi nomi possibili in entrata: "Per quanto riguarda le priorità, il focus è tutto sul difensore centrale.

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Un profilo esperto, d’esperienza e personalità per guidare l’intero reparto. Oltre al futuro leader del reparto, l’Inter lavora per raggiungere un accordo con l’Udinese per Solet, mentre il nome di Muharemovic sta perdendo un po’ quota.

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Per il centrocampo, il nome di Curtis Jones è ancora tra quelli in cima al faldone, a fargli spazio dovrebbe essere Frattesi. Tra i sacrificati potrebbe finire anche Aleksandar Stankovic, corteggiato dalla Premier.

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