Per quanto riguarda le priorità, il focus è tutto sul difensore centrale: questo il nome in pole. E se Frattesi va, ecco Jones

Sarà un mercato importante in casa Inter quest'estate: il club nerazzurro non dovrà disperdere il gap che si è creato con le rivali, ma anzi dovrà cercare se possibile di aumentarlo. Come spiega Libero, emergono già i primi nomi possibili in entrata: "Per quanto riguarda le priorità, il focus è tutto sul difensore centrale.