Complice la partita delle Leggende dell'Inter contro quelle del Real Madrid e l'ospitata al Bernabeu del presidente Beppe Marotta, si è parlato di un confronto di mercato tra i dirigenti nerazzurri e quelli della società madrilena e si era parlato anche dell'interesse per Franco Mastantuono, esterno argentino classe 2007.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter su Mastantuono? The Athletic: “Lui ha già detto la sua. E fonti vicino a Mourinho…”
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Inter su Mastantuono? The Athletic: “Lui ha già detto la sua. E fonti vicino a Mourinho…”
Il club nerazzurro, secondo alcune fonti, si sarebbe informato sul calciatore argentino. Il sito parla proprio di lui e spiega la situazione
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The Athletic, la pagina sportiva del New York Times, ha parlato proprio del giocatore e delle voci di mercato che lo riguardano. "Il Real Madrid potrebbe valutare un prestito per Mastantuono. La priorità dell'argentino è rimanere e il suo entourage lo ha chiarito a chiunque abbia chiesto informazioni sulla sua situazione", spiega il sito sportivo.
"Accetterebbe una cessione solo se il club glielo imponesse, un'ipotesi che sembra improbabile, dato che fonti vicine a Mourinho indicano che il giocatore è molto apprezzato e che l'allenatore ripone in lui grande fiducia", si legge sulle voci che riguardano il calciatore.
(Fonte: The Athletic)
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