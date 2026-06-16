Il club nerazzurro, secondo alcune fonti, si sarebbe informato sul calciatore argentino. Il sito parla proprio di lui e spiega la situazione

Complice la partita delle Leggende dell'Inter contro quelle del Real Madrid e l'ospitata al Bernabeu del presidente Beppe Marotta, si è parlato di un confronto di mercato tra i dirigenti nerazzurri e quelli della società madrilena e si era parlato anche dell'interesse per Franco Mastantuono, esterno argentino classe 2007.

The Athletic, la pagina sportiva del New York Times, ha parlato proprio del giocatore e delle voci di mercato che lo riguardano. "Il Real Madrid potrebbe valutare un prestito per Mastantuono. La priorità dell'argentino è rimanere e il suo entourage lo ha chiarito a chiunque abbia chiesto informazioni sulla sua situazione", spiega il sito sportivo.