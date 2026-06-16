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Palestra, la verità: clima tutt’altro che pessimistico! Atalanta non chiude e l’Inter fa sapere…
Era e rimane Marco Palestra l'obiettivo numero uno dell'Inter per rinforzare la fascia destra dopo l'addio di Denzel Dumfries in direzione Real Madrid. Ecco come stanno le cose al momento in questa situazione di stallo.
Secondo TuttoAtalanta, il club bergamasco rimane fermo sulla sua valutazione: oltre 50 milioni di euro. L'Inter ha già presentato un'offerta da 45 milioni bonus inclusi: la differenza resta quindi ampia e servirà ancora tempo per colmarla.
E nonostante questo, il clima attorno alla trattativa è tutt'altro che pessimistico: La dirigenza dell'Inter si dice fiduciosa che l'affare possa concludersi con una fumata bianca, e anche l'Atalanta non chiude affatto all'ipotesi che il giocatore possa vestire la maglia dei campioni d'Italia. Va quindi trovato l'accordo sulle cifre, con il fantasma del Manchester City che aleggia comunque sulla trattativa.
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