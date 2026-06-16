Era e rimane Marco Palestra l'obiettivo numero uno dell'Inter per rinforzare la fascia destra dopo l'addio di Denzel Dumfries

Era e rimane Marco Palestra l'obiettivo numero uno dell'Inter per rinforzare la fascia destra dopo l'addio di Denzel Dumfries in direzione Real Madrid. Ecco come stanno le cose al momento in questa situazione di stallo.