Repubblica: “Inter, Jones e Solet vicini: le ultime. Mastantuono e Bastoni…”

L'edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter, partendo anche dalla visita di Marotta a Madrid a margine dell'amichevole tra le leggende dell'Inter e quelle dei Blancos:

"Ieri Marotta ha incontrato Florentino Perez, nell’ambito di un’amichevole tra le leggende di Inter e Real Madrid. Hanno parlato anche di mercato. Il sogno dell’Inter (non è un mistero) è Nico Paz, per il quale bisogna fare i conti con il Como, ma attenzione anche all’argentino Mastantuono, per il quale la strada è meno in salita.