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calciomercato
Repubblica: “Inter, Jones e Solet vicini: le ultime. Mastantuono e Bastoni…”
L'edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter, partendo anche dalla visita di Marotta a Madrid a margine dell'amichevole tra le leggende dell'Inter e quelle dei Blancos:
"Ieri Marotta ha incontrato Florentino Perez, nell’ambito di un’amichevole tra le leggende di Inter e Real Madrid. Hanno parlato anche di mercato. Il sogno dell’Inter (non è un mistero) è Nico Paz, per il quale bisogna fare i conti con il Como, ma attenzione anche all’argentino Mastantuono, per il quale la strada è meno in salita.
Il club nerazzurro tratterrà Bastoni e nei prossimi giorni piazzerà l’accelerazione decisiva per Solet. La prossima sarà una settimana chiave nella corsa a Palestra, complicata dall’inserimento sul giocatore del Manchester City. Più vicino anche Curtis Jones: per il nuovo tecnico del Liverpool Iraola è cedibile. Può partire Frattesi, che ha aperto al Nottingham Forest: l’Inter chiede 30 milioni".
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