Sky – Il Pisa riscatta Akinsanmiro: le cifre. E tenta con l’Inter il doppio colpo

Il club toscano questa mattina è stato nella sede nerazzurra per il centrocampista classe 2004 che ha giocato in prestito in Serie A nella passata stagione

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 14:38)

Questa mattina nella sede dell'Inter, come FCINTER1908.IT vi ha raccontato, c'è stato un incontro con i dirigenti del Pisa.

Nel confronto con i dirigenti nerazzurri si è parlato di Ebenezer Akinsanmiro che è stato in prestito al club toscano con un diritto di riscatto fissato attorno ai 6 mln di euro e controriscatto dell'Inter di 7.5 mln.

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Il club toscano, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ha confermato al club nerazzurro che eserciterà il diritto di riscatto e acquisterà quindi il centrocampista nigeriano classe 2004 per una cifra attorno ad un mln.

"Durante l'incontro tra i toscani e l'Inter si è parlato anche di diverse soluzioni, tra cui il terzino sinistro dell'U23 Matteo Cocchi (che ha anche debuttato in prima squadra con Chivu), ma si tratta di una situazione ancora da approfondire", ha spiegato anche il giornalista.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)