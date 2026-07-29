L'Inter ha chiuso il primo colpo di un certo livello. Il club nerazzurro ha colmato il vuoto lasciato da De Vrij e Acerbi portando a Milano lo svincolato John Stones. In queste settimane il mercato interista ha cambiato strategia e obiettivi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’Inter era pronta a investire 50 milioni per Palestra. Poi, si è inserito il Chelsea, che ha fatto saltare il banco.

"Il club nerazzurro aveva anche stanziato una quarantina di milioni per Romero, ma tra il Tottenham che ne chiedeva 50 e le pretese dell’argentino, come ingaggio, e dei suoi agenti, come commissioni, ha capito che i numeri dell’operazione si stavano gonfiando troppo. Cosi, ha virato sullo svincolato Stones. Il centrale inglese ha coperto un vuoto in difesa, ma resta sempre quello sulla fascia destra, senza dimenticare poi che Chivu continua a spingere per Jones. Visto che il “tesoretto” a disposizione è sostanzialmente intatto, la domanda è: dove verrà destinato? È difficile, infatti, immaginare che il mercato interista si chiuda senza un vero colpaccio".

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"Per Jones, il Liverpool chiede esattamente una quarantina di milioni. Tanti, per l’Inter anche troppi, per un giocatore che andrà a scadenza tra un anno. Per Chivu, però, come già sottolineato, è un elemento in grado di fare la differenza in mezzo al campo. Ragion per cui, in queste settimane, viale Liberazione non ha mai mollato la pista. Anzi, l’ha tenuta calda, tanto che lo stesso giocatore non ha cambiato il suo proposito di trasferirsi in Italia, nemmeno davanti alla stima nei suoi confronti manifestata da Iraola, neo-tecnico del Liverpool. Il vero nodo è che il centrocampo nerazzurro continua ad essere affollato. Se Diouf è ormai da considerare un esterno, serve in ogni caso piazzare i vari Frattesi, Asllani e Akinsanmiro. A quel punto ci sarebbe lo spazio per inserire un nuovo elemento. Poi è chiaro che, attraverso il dialogo, si proverà comunque a strappare condizioni più favorevoli ai Reds".

(Corriere dello Sport)