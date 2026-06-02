L’idea iniziale portava a Nico Paz, considerato per caratteristiche, talento e prospettiva il profilo ideale per aggiungere qualità tra le linee. Un sogno, più che una semplice suggestione, accarezzato a lungo dalla dirigenza nerazzurra. Ma il Real Madrid, almeno per il momento, non sembra intenzionato a lasciarlo partire. Anzi, Mourinho avrebbe messo il veto, convinto di voler tenere il giocatore stretto all’interno del progetto blancos. Una posizione che cambia inevitabilmente i piani dell’Inter. In viale della Liberazione, dunque, sarà necessario virare su un altro obiettivo.

Senza fretta, ma con la consapevolezza che un ultimo colpo potrebbe ancora arrivare. Molto dipenderà anche dalle occasioni che si presenteranno nella fase conclusiva del mercato. L’Inter, da questo punto di vista, ha già dimostrato in passato di saper aspettare il momento giusto. La strategia potrebbe essere proprio questa: monitorare, valutare, restare vigili e poi affondare quando le condizioni diventeranno favorevoli. Le occasioni di fine mercato, del resto, non mancheranno.

E il club nerazzurro vuole farsi trovare pronto. Servirà un profilo funzionale, sostenibile dal punto di vista economico e in grado di alzare il livello della rosa. Nico Paz sarebbe stato il nome più intrigante, ma non l’unico possibile. L’Inter guarda avanti e aggiorna la propria lista. Il mercato è ancora lungo e, come spesso accade, gli ultimi giorni possono cambiare tutto. Chivu aspetta il tassello finale. La dirigenza lavora per consegnarglielo.