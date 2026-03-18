In casa nerazzurra tutti concentrati sul presente, ma la dirigenza lavora anche sulla prossima stagione. Il laterale del Cagliari è in pole

Andrea Della Sala Redattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 08:02)

L'estate dell'Inter sarà molto movimentata tra possibili partenze e possibili arrivi. In casa nerazzurra tutti concentrati sul presente, ma la dirigenza lavora anche sulla prossima stagione e sulle mosse per modellare la squadra secondo le richieste di Chivu.

"Per Koné l’Inter spera di sfruttare le strettoie dei giallorossi, obbligati a fare plusvalenza entro il 30 giugno. Una danarosa operazione in mezzo, però, non dovrebbe, escluderne un’altra sulla fascia: lì, a destra, c’è infatti un sogno che resiste. I nerazzurri non hanno mai smesso di pensare a Marco Palestra, anzi fanno tremendamente sul serio: sono pronti a tornare sulla 21enne freccia atalantina parcheggiata in Sardegna, primo obiettivo per età, italianità e prospettiva. Visto il prezzo tendente più ai 50 che ai 40 milioni e le note difficoltà a trattare con la Dea, serve massima prudenza e determinate condizioni generali. In pratica, l’Inter dovrebbe fare cassa proprio da quel lato, cedendo un pezzo almeno, se non addirittura due.

Per Luis Henrique sono già arrivate offerte intorno ai 30 milioni dalla Premier; Dumfries, invece, potrebbe valutare l’attivazione della clausola di uscita da 25, magari rassegnandosi a club che non di prima nobiltà europea. Soprattutto sull’olandese, appena rientrato, la situazione è in divenire: molto dipenderà anche dall’esito del Mondiale che giocherà vestito di arancione. Anche con Denzel a Milano, l’Inter non sposterebbe comunque il mirino: la partita per Palestra è prioritaria, prescinde dal resto, ed è solo all’inizio", scrive La Gazzetta dello Sport.