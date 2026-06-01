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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, mercato dipenderà dalle uscite: tre giocatori in vetrina. In difesa doppio colpo?
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Sky – Inter, mercato dipenderà dalle uscite: tre giocatori in vetrina. In difesa doppio colpo?
L'Inter è al lavoro per rinforzare la squadra. Il club aspetta eventuali offerte per alcuni giocatori in uscita per poi andare sul mercato
Molto del mercato dell'Inter dipenderà dalle uscite. Mkhitaryan va verso il rinnovo, tornerà Stankovic che verrà ripreso dal Bruges. Acerbi, Sommer e Darmian, vanno via qualche dubbio in più per De Vrij che potrebbe anche restare un altro anno.
A centrocampo l'obiettivo rimane Curtis Jones, l'Inter continua a lavorarci, anche se il prezzo rimane abbastanza alto. In difesa più Solet che Muharemovic, ma potrebbero essere due i difensori in meno se De Vrij non rimanesse. Molto dipenderà dalle offerte, potrebbe partire Frattesi, dipenderà da quali offerte arriveranno, anche per Luis Henrique e Bisseck. In base a quello si deciderà cosa fare. L'attacco sembra la certezza.
(Sky Sport)
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