Come spiega Sky Sport, "Palestra obiettivo/sogno. L'Inter lo apprezza tantissimo, sicuramente costa perché l'Atalanta ci ha abituato a fare prezzi molto alti. Inter intende fare investimento importante. A sinistra per Carlos Augusto ci sono valutazioni in corso con un incontro previsto a breve col giocatore. C'è sensazione di ottimismo per poter andare avanti insieme. Per Chivu è un elemento fondamentale nella costruzione della rosa. Potrebbe continuare ancora la sua storia all'Inter.