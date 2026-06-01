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Sky – Inter, per Chivu Carlos Augusto fondamentale: “Trattativa in corso, incontro tra le parti”
L'Inter lavora in entrata con l'esterno dell'Atalanta Marco Palestra che rimane in cima alla lista. In contemporanea la dirigenza nerazzurra tratta anche la permanenza di Carlos Augusto.
Come spiega Sky Sport, "Palestra obiettivo/sogno. L'Inter lo apprezza tantissimo, sicuramente costa perché l'Atalanta ci ha abituato a fare prezzi molto alti. Inter intende fare investimento importante. A sinistra per Carlos Augusto ci sono valutazioni in corso con un incontro previsto a breve col giocatore. C'è sensazione di ottimismo per poter andare avanti insieme. Per Chivu è un elemento fondamentale nella costruzione della rosa. Potrebbe continuare ancora la sua storia all'Inter.
Dopo giorni di riflessione, ora l'esterno brasiliano è disposto a parlare con l'Inter del proprio futuro. Incontro che si terrà nel mese di giugno, entro quindi un paio di settimane".
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