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Sky – Inter, per Chivu Carlos Augusto fondamentale: “Trattativa in corso, incontro tra le parti”

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L'Inter lavora in entrata con l'esterno Atalanta che rimane in cima alla lista. Trattativa per la permanenza del difensore brasiliano
Andrea Della Sala Redattore 

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L'Inter lavora in entrata con l'esterno dell'Atalanta Marco Palestra che rimane in cima alla lista. In contemporanea la dirigenza nerazzurra tratta anche la permanenza di Carlos Augusto.

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Getty Images

Come spiega Sky Sport, "Palestra obiettivo/sogno. L'Inter lo apprezza tantissimo, sicuramente costa perché l'Atalanta ci ha abituato a fare prezzi molto alti. Inter intende fare investimento importante. A sinistra per Carlos Augusto ci sono valutazioni in corso con un incontro previsto a breve col giocatore. C'è sensazione di ottimismo per poter andare avanti insieme. Per Chivu è un elemento fondamentale nella costruzione della rosa. Potrebbe continuare ancora la sua storia all'Inter.

Dopo giorni di riflessione, ora l'esterno brasiliano è disposto a parlare con l'Inter del proprio futuro. Incontro che si terrà nel mese di giugno, entro quindi un paio di settimane".

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