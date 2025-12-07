Il centrocampista francese, classe 2007, sta attirando su di sè l'interesse di tutti i principali top club europei

Fabio Alampi Redattore 7 dicembre 2025 (modifica il 7 dicembre 2025 | 22:02)

Ci sono tutte le principali big d'Europa su Ayyoub Bouaddi, astro nascente del calcio francese: centrocampista classe 2007 del Lille, nonostante la giovanissima età è già una colonna del suo club, e il prossimo step potrebbe essere la convocazione in Nazionale maggiore.

Un talento in rampa di lancio, pronto a spiccare il volo: secondo quanto riferisce Foot Mercato, il recente rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2029 non ha raffreddato l'interesse che c'è nei suoi confronti. Su Bouaddi ci sarebbe anche l'Inter, ma la concorrenza è spaventosa: Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Arsenal e Juventus. Insomma, l'elite del calcio europeo.

Il Lille sa già che a breve dovra salutare il suo gioiellino, e non si opporrà a una eventuale cessione. A patto che sia molto remunerativa: il club francese si aspetta circa 60 milioni di euro per Bouaddi. A riprova di ciò, il presidente Olivier Létang ha già incaricato diversi agenti di raccogliere offerte per il giocatore.