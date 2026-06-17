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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, nel mirino il portiere eroe dell’Europeo U17: occhi puntati su Lupo
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Inter, nel mirino il portiere eroe dell’Europeo U17: occhi puntati su Lupo
I nerazzurri starebbero seguendo con grande interesse l'estremo difensore del Lecce e della Nazionale, classe 2009
L'Inter continua a monitorare con grande attenzione il mercato dei giovanissimi. Secondo tuttomercatoweb.com, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino uno degli eroi dell'Italia U17 che ha recentemente vinto l'Europeo di categoria: si tratta di Christian Lupo, portiere para rigori attualmente sotto contratto con il Lecce. Dopo una stagione da sotto età con l'U18 salentina, l'estremo difensore classe 2009 potrebbe compiere un nuovo step nella sua carriera.
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