Inter che è alla ricerca di un elemento offensivo che possa agire sulla trequarti. Un'esigenza per Chivu che ha dimostrato anche al Mondiale di essere pronto a variare il 3-5-2 di partenza in un 3-4-2-1 anche ma non solo a gara in corso.

Matteo Barzaghi, intervenuto a Sky Sport, ha fatto il punto della situazione: "L'indicazione che abbiamo e che raccontiamo da diversi giorni è che l'Inter è alla ricerca di un giocatore offensivo che possa giocare sulla trequarti, non è un centrocampista e nemmeno un attaccante puro e nemmeno un trequartista classico. L'identikit è di Nkunku , oggi dal Corriere dello Sport è uscito anche il nome di Lookman che è molto simile a Nkunku. Prematuro parlare di trattative o di giocatori vicini ma utile per capire l'esigenza di Chivu. Al Mondiale per Club ha dimostrato di apprezzare il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1 e di avere due giocatori alle spalle della punta che sarà Lautaro"

"Thuram più mister X che potrebbe anche essere un giocatore già presente in rosa come Frattesiche quest'anno avrà una grande chance e più continuità rispetto al passato, poi quella è una zona che gli piace e ha già giocato lì in Nazionale. Anche Mkhitaryanpuò occupare quelle zone. Nkunku e Lookman sono due profili perfetti, entrambi hanno un costo elevato, Nkunku anche di più per quanto riguarda l'ingaggio. La bottega Atalanta è cara e non sarebbe facile. Ricordo: prima l'Inter deve cedere per far spazio in rosa e trovare le risorse"