L’Inter continua a portare palla con facilità fino ai pressi dell’area avversaria, ma il problema resta sempre lo stesso: creare superiorità nell’uno contro uno. I dribbling, che avrebbero dovuto rappresentare un’arma in più con l’arrivo del brasiliano Luis Henrique, finora non si sono visti.
calciomercato
Mercato Inter sotto accusa, Gazzetta attacca: “Ma il misterioso Diouf? Forse lo vedremo se…”
Nel frattempo, c’è un altro volto nuovo rimasto quasi un enigma. Si tratta di Andy Diouf, mezzala mancina francese arrivata dal mercato estivo e ancora tutta da scoprire. Per lui soltanto undici minuti giocati, quelli della gara d’esordio, poi più nulla.
Dopo tre partite, la classifica non sorride: i nerazzurri si trovano già a sei punti di distanza dalla vetta. Una situazione che costringe Chivu a riflettere su aggiustamenti tattici e a cercare nuove soluzioni per restituire brillantezza alla squadra.
"Diouf, mezzala mancina tutta da scoprire, ha messo solo 11’ in cascina, tutti nella festa del debutto: se dopo tre partite l’Inter vede la vetta già distante sei punti, servirà cambiare qualche marchingegno e, forse, prima o poi, si scoprirà pure il misterioso Andy", scrive la Gazzetta dello Sport
