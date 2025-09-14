L’Inter continua a portare palla con facilità fino ai pressi dell’area avversaria, ma il problema resta sempre lo stesso: creare superiorità nell’uno contro uno. I dribbling, che avrebbero dovuto rappresentare un’arma in più con l’arrivo del brasiliano Luis Henrique, finora non si sono visti.

Nel frattempo, c’è un altro volto nuovo rimasto quasi un enigma. Si tratta di Andy Diouf, mezzala mancina francese arrivata dal mercato estivo e ancora tutta da scoprire. Per lui soltanto undici minuti giocati, quelli della gara d’esordio, poi più nulla.

Dopo tre partite, la classifica non sorride: i nerazzurri si trovano già a sei punti di distanza dalla vetta. Una situazione che costringe Chivu a riflettere su aggiustamenti tattici e a cercare nuove soluzioni per restituire brillantezza alla squadra.

"Diouf, mezzala mancina tutta da scoprire, ha messo solo 11’ in cascina, tutti nella festa del debutto: se dopo tre partite l’Inter vede la vetta già distante sei punti, servirà cambiare qualche marchingegno e, forse, prima o poi, si scoprirà pure il misterioso Andy", scrive la Gazzetta dello Sport