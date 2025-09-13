Il calciatore della Lazio è stato spesso accostato all'Inter durante l'ultima sessione di calciomercato e oggi ha parlato con Skysport

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 23:32)

Nicolò Rovella è stato accostato per settimane, quest'estate, all'Inter. Il giocatore ha parlato oggi in un'intervista a Skysport e ha spiegato: «Se è mai esistita una piccola possibilità di lasciare la Lazio? Ti dico la verità, per quello che mi lega al club, per come mi sento io, non è mai esistita. Ci sono stati degli interessamenti da parte di altri club, che fa sempre piacere. Significa che in campo stai facendo bene. Sicuramente devo crescere ancora tanto. Qui mi sento a casa, spero di migliorare alla Lazio e sono molto felice di stare a Roma».

Sull'annata che attende la Lazio, il giocatore ha aggiunto: «Non ci sono grandi aspettative? Il fatto di essere pessimisti non ci riguarda, noi dentro lo spogliatoio, con il mister e con la società, siamo convinti di poter fare una grande stagione. Abbiamo quantomeno l'obbligo di provarci. Gli aspetti positivi di questo blocco del mercato sono legati al fatto che ci conosciamo tutti già almeno da un anno. Qualcuno è andato via, ma la maggior parte di noi è rimasta, il gruppo della scorsa stagione è rimasto lo stesso, possiamo consolidare la nostra intesa in campo e anche. Questo è un dettaglio positivo, da non trascurare».

(Fonte: Sky)