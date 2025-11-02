L'Inter è pronta a investire a gennaio per regalare a Chivu un ulteriore rinforzo che consenta alla squadra di lottare su tutti i fronti fino a fine stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, il nome di Morten Frendrup del Genoa è sempre più caldo, visto che il calciatore ha dato totale apertura ai nerazzurri:
calciomercato
Inter, la pista per gennaio si fa più calda: “Dal giocatore è arrivata disponibilità totale!”
"L’idea nasce da un’esigenza di efficacia e velocità, caratteristiche indispensabili per aggiungere un ingrediente a tavola nel bel mezzo del pranzo. Frendrup ha giocato 91 partite in Serie A, è alla quinta stagione italiana e dispone dei requisiti tecnico-tattici richiesti. In questo periodo non sta andando bene, come tutto il Genoa che è sprofondato in coda alla classifica e ha avviato una rivoluzione interna".
"Eppure rappresenta un rinforzo molto gradito in casa Inter. E non solo. La stessa Roma, che a giugno dovrà probabilmente vendere uno o due giocatori importanti per accumulare plusvalenze, si è informata di recente sul suo costo. La disponibilità del giocatore al trasferimento, come si può intuire, è totale. Bisogna solo trovare la quadra economica, se e quando la società pretendente deciderà di spingere il bottone “Buy”".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
