L'Inter è pronta a investire a gennaio per regalare a Chivu un ulteriore rinforzo che consenta alla squadra di lottare su tutti i fronti fino a fine stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, il nome di Morten Frendrup del Genoa è sempre più caldo, visto che il calciatore ha dato totale apertura ai nerazzurri:

"L’idea nasce da un’esigenza di efficacia e velocità, caratteristiche indispensabili per aggiungere un ingrediente a tavola nel bel mezzo del pranzo. Frendrup ha giocato 91 partite in Serie A, è alla quinta stagione italiana e dispone dei requisiti tecnico-tattici richiesti. In questo periodo non sta andando bene, come tutto il Genoa che è sprofondato in coda alla classifica e ha avviato una rivoluzione interna".