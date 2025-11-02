Anche in questa stagione Oumar Solet si sta confermando come uno dei migliori difensori del campionato italiano. Il centrale dell'Udinese è una delle colonne della formazione friulana, e la lista delle pretendenti si sta allungando: l'Inter lo segue da tempo, ma non è l'unica.
Inter e Milan, derby di mercato in vista per Solet? C’è un freno alla trattativa
Il difensore francese dell'Udinese piace da tempo ai nerazzurri, e recentemente è stato visionato anche dai rossoneri
Secondo Tuttosport, su Solet ci sarebbe anche il Milan. Tutto, però, è condizionato da un fattore extra campo: "Il centrale dell'Udinese è stato visionato recentemente dagli scout rossoneri e piace da tempo pure all'Inter. Chissà che all'orizzonte non possa profilarsi un derby di mercato per il francese, sul quale pende però, come una spada di Damocle, l'indagine della Procura di Udine per una presunta vilenza sessuale. Questo il principale freno finora agli assalti nei confronti del classe 2000, che può ricoprire tutti i ruoli nella difesa a tre".
