Il difensore francese dell'Udinese piace da tempo ai nerazzurri, e recentemente è stato visionato anche dai rossoneri

Anche in questa stagione Oumar Solet si sta confermando come uno dei migliori difensori del campionato italiano. Il centrale dell'Udinese è una delle colonne della formazione friulana, e la lista delle pretendenti si sta allungando: l'Inter lo segue da tempo, ma non è l'unica.