FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter TS – Inter, riaperto canale diplomatico con Mlacic: decisivo lavoro di Ausilio che…

calciomercato

TS – Inter, riaperto canale diplomatico con Mlacic: decisivo lavoro di Ausilio che…

TS – Inter, riaperto canale diplomatico con Mlacic: decisivo lavoro di Ausilio che… - immagine 1
Il direttore sportivo nerazzurro ha rimesso in piedi una pista che sembrava saltata
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

In attesa di capire se riuscirà a intervenire per rinforzare la rosa per l'immediato, l'Inter continua a muoversi per il futuro.

Con un'operazione praticamente già definita e un'altra che torna a essere molto calda. Lo sottolinea anche TuttoSport di oggi:

TS – Inter, riaperto canale diplomatico con Mlacic: decisivo lavoro di Ausilio che…- immagine 2

"Si sono riaperti i canali diplomatici con l'entourage di Branimir Mlacic grazie all'opera di mediazione del ds Ausilio con Fali Ramadani. Il neo-procuratore del croato è in arrivo a Milano venerdì.

TS – Inter, riaperto canale diplomatico con Mlacic: decisivo lavoro di Ausilio che…- immagine 3
Tratto da Instagram

L'Inter ha già l'accordo con l'Hajduk Spalato e il motivo del contendere con la famiglia è legato al percorso che verrà delineato per il ragazzo (che comunque finirà la stagione a Spalato). Mancano solo le firme infine per Il passaggio di Leon Jakirovic dalla Dinamo Zagabria all'Inter".

Leggi anche
Romano: “Oggi giornata importante in ottica Perisic-Inter: ecco perché. E confermo...
Esterno Inter, ritorno Perisic ancora possibile: le ultime. Palestra? No, per giugno occhio a…

© RIPRODUZIONE RISERVATA