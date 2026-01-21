Secondo La Gazzetta dello Sport, il ritorno di Perisic all'Inter non è un'ipotesi tramontata del tutto. E per l'estate...

Matteo Pifferi Redattore 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 16:02)

Le parole di Beppe Marotta prima di Inter-Arsenal non sembrano lasciare grandi dubbi: l'Inter potrebbe non prendere nessuno in questa finestra di mercato.

"Questo è un mercato povero, non ci sono occasioni per far salire il livello qualitativo della rosa. I sondaggi di Ausilio e Baccin devono essere frequenti e continui ma non c'è l'occasione per farci migliorare. Vediamo cosa succede in questi giorni ma non c'è l'imperativo d'obbligo di intervenire. Dumfries è in via di guarigione, sta affrettando il suo recupero, è un altro giocatore che sarà a disposizione quanto prima", le parole di Marotta.

In molti, però, si chiedono se possa bastare solo Luis Henrique come esterno sulla destra, tenuto conto del fatto che ci vorranno altre settimane prima di rivedere Dumfries in azione. Luis Henrique, tra l'altro, ha alternato buone prestazioni ad altre meno buone e contro l'Arsenal è stato protagonista in negativo sul primo gol dei Gunners, perdendosi la linea difensiva e tenendo così in gioco Gabriel Jesus.

Ma l'Inter resterà davvero così o farà comunque un colpo last minute? La Gazzetta dello Sport spiega così la situazione: "Sfumato Cancelo, trattato all’inizio e finito al Barcellona, l’Inter sta sondando diversi volti di vario genere. Sul taccuino per giugno c’è Belghali, esterno del Verona, impraticabile per gennaio in quanto ha già giocato in due squadre diverse, mentre nei radar a corto raggio resiste l’opzione del ritorno di Perisic, 37 anni il 2 febbraio, titolarissimo col Psv.

Quest'anno ha sfornato cinque gol e dieci assist. Gli olandesi hanno chiuso tutte le porte, ma negli ultimi giorni può succedere di tutto. A Milano tutti ricordano i suoi anni d’oro nerazzurri: 55 gol in 254 partite. L’Inter continua a studiare la situazione".