Matteo Pifferi Redattore 21 gennaio - 18:03

Intervenuto sul canale Youtube, Fabrizio Romano ha riportato aggiornamenti su Ivan Perisic. Oggi potrebbe essere una serata importante e Romano spiega il perché:

"Su Perisic mantengo la linea che vi ho raccontato nelle ultime ore e negli ultimi giorni. A me risulta che la situazione sia la stessa, ci vuole pazienza. Oggi può essere una giornata importante, non per l'operazione Perisic in sé ma per mantenere un po' di speranza perché per l'Inter ci sarebbero speranze se il PSV dovesse uscire dalla Champions e se il giocatore dovesse convincere il PSV a lasciarlo partire a gennaio. Oggi il PSV gioca col Newcastle, poi col Bayern.

Se il PSV andasse anche ai playoff, diventerà difficile per l'Inter. Ad oggi il PSV vuole tenerlo ma vi garantisco e lo ribadisco da giorni: Perisic vorrebbe andare all'Inter, l'Inter rivorrebbe Perisic. Il rapporto tra Ausilio e il calciatore croato è buonissimo, vediamo se il PSV apre o meno"