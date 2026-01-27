FC Inter 1908
Da Oltremanica si erano fatte avanti West Ham e Leeds per ingaggiarlo, ma Piotr ha subito declinato dopo aver parlato con Chivu
Marco Astori
In questa stagione stiamo vedendo un nuovo Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, dopo un anno ben al di sotto delle sue potenzialità, è ora un giocatore importantissimo, uno dei più in forma dell'Inter. E pensare che, come raccontato da Tuttosport, in estate poteva addirittura partire.

"A luglio Zielinski sembrava destinato alla cessione. Anche perché gli estimatori non mancavano sia dall’Arabia (soluzione mai però presa in considerazione dal polacco anche per motivi familiari) sia dalla Premier League.

Da Oltremanica si erano fatte avanti West Ham e Leeds per ingaggiarlo, ma Piotr ha subito declinato dopo aver parlato con Chivu che gli aveva manifestato tutta la sua fiducia nel pre-campionato. Della serie: ti stimo, resta qui e lavora bene che avrai presto la tua occasione. Detto, fatto".

