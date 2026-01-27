Gli scout dalla Premier League hanno preso nota, avendo visto prima Mosquera e poi Gabriel faticare non poco per contenerlo fisicamente

Marco Astori Redattore 27 gennaio - 08:00

Continua la crescita esponenziale di Francesco Pio Esposito: tornato in estate come ricambio affidabile, il classe 2005 si sta ritagliando sempre più spazio ed è ormai a tutti gli effetti un titolare aggiunto della rosa dell'Inter. Tanto che arrivano già i primi rumors di mercato, come racconta Il Giorno: "Delle sue doti si stanno accorgendo anche oltre confine. I tifosi inglesi (e qualcuno anche dalla Spagna) si sono sperticati in lodi sui social dopo la prestazione contro l’Arsenal.

Gli scout dalla Premier League, allo stesso modo, hanno preso nota, avendo visto prima Mosquera e poi Gabriel faticare non poco per contenere fisicamente un giocatore la cui struttura sembra perfetta per reggere l’impatto di un campionato di giganti come quello inglese. La buona notizia per l’Inter è che Pio Esposito, come ha confermato di recente anche il suo agente Mario Giuffredi, è intenzionato a proseguire il suo percorso a Milano. Già dopo la fine della sessione invernale del mercato dovrebbero esserci i primi colloqui per approfondire il discorso rinnovo.

Ad oggi il contratto tra le parti prevede una scadenza nel 2030 a 1 milione netto a stagione, l’adeguamento dovrebbe portare Esposito a guadagnare quanto il collega di reparto Bonny (2 milioni l’anno) con un allungamento al 2031. Se ne parlerà senza fretta, sapendo che la volontà comune è proseguire assieme, salvo sorprese con Chivu da allenatore. Un valore aggiunto, dal punto di vista del giocatore, cresciuto nel vivaio con quello che anche oggi è il suo timoniere".