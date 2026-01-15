L'Inter è ad un passo dal definire l'accordo per Mlacic con l'Hajduk Spalato ma piace molto anche Jakirovic della Dinamo

L'Inter è ad un passo dal definire l'arrivo di Branimir Mlacic, difensore dell'Hajduk Spalato. Il costo dell'operazione sarà attorno ai 5 mln di euro, un affare a titolo definitivo ma con il giocatore che resterà a Spalato fino a fine stagione.

Anche Leon Jakirovic, diciasettenne della Dinamo Zagabria, sul taccuino di Ausilio e Baccin da oltre un anno, potrebbe presto difendere i colori nerazzurri, tanto che il giovane mancino, che per caratteristiche viene accostato a Bastoni, spera in un trasferimento immediato nell’Under 23 di Vecchi per scendere in campo con continuità dato che nella prima squadra della capitale lo aspetterebbero sei mesi di panchina o tribuna", aggiunge poi Tuttosport.

Per Jakirovic c'è da battere la concorrenza di alcuni club tedeschi e del Salisburgo, anche se l'Inter ha già avviato i contatti per sondare il terreno con la Dinamo Zagabria che solo un anno fa ha rifiutato un'offerta da 1,5 mln per Jakirovic.