L'Inter è ad un passo dal definire l'accordo per Mlacic con l'Hajduk Spalato ma piace molto anche Jakirovic della Dinamo
L'Inter è ad un passo dal definire l'arrivo di Branimir Mlacic, difensore dell'Hajduk Spalato. Il costo dell'operazione sarà attorno ai 5 mln di euro, un affare a titolo definitivo ma con il giocatore che resterà a Spalato fino a fine stagione.

"Una decisione che permetterà al ragazzo di giocare con continuità nella massima divisione del suo Paese (l’ipotesi iniziale di rinforzare la seconda squadra dell’Inter non aggradava né Branimir, né il padre che ne cura gli interessi). Restano da limare gli ultimi dettagli, ma si vede il traguardo.

Anche Leon Jakirovic, diciasettenne della Dinamo Zagabria, sul taccuino di Ausilio e Baccin da oltre un anno, potrebbe presto difendere i colori nerazzurri, tanto che il giovane mancino, che per caratteristiche viene accostato a Bastoni, spera in un trasferimento immediato nell’Under 23 di Vecchi per scendere in campo con continuità dato che nella prima squadra della capitale lo aspetterebbero sei mesi di panchina o tribuna", aggiunge poi Tuttosport.

Per Jakirovic c'è da battere la concorrenza di alcuni club tedeschi e del Salisburgo, anche se l'Inter ha già avviato i contatti per sondare il terreno con la Dinamo Zagabria che solo un anno fa ha rifiutato un'offerta da 1,5 mln per Jakirovic.

 

