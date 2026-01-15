"Nell’estate 2022, quando Ivan Perisic lasciò l’Inter per il Tottenham, furono fondamentali le parole di Antonio Conte — allora sulla panchina degli Spurs — e le rassicurazioni del connazionale Luka Modric, che a Londra si guadagnò gli anni gloriosi al Real Madrid. Oggi l’esterno croato, da un anno e mezzo al Psv, vorrebbe tornare in nerazzurro per aiutare la squadra di Chivu nella lotta scudetto contro il Napoli del suo vecchio tecnico e il Milan del suo compagno di Nazionale. L’Inter ci pensa: a sinistra avrebbe un’alternativa a Dimarco con la stessa pericolosità offensiva e Chivu potrebbe provare ad adattarlo anche a destra, dove comunque arrivano buone notizie da Dumfries: «Sta recuperando più in fretta del previsto», ha rassicurato Marotta", scrive il Corriere della Sera.