L'esterno in forza al Psv, Ivan Perisic, vuole tornare in Serie A per dare una mano alla squadra di Chivu nella lotta scudetto. L'Inter ci sta pensando.
calciomercato
Perisic spinge per tornare, l’Inter ci pensa. Chivu avrebbe una doppia opzione, due gli ostacoli
"Nell’estate 2022, quando Ivan Perisic lasciò l’Inter per il Tottenham, furono fondamentali le parole di Antonio Conte — allora sulla panchina degli Spurs — e le rassicurazioni del connazionale Luka Modric, che a Londra si guadagnò gli anni gloriosi al Real Madrid. Oggi l’esterno croato, da un anno e mezzo al Psv, vorrebbe tornare in nerazzurro per aiutare la squadra di Chivu nella lotta scudetto contro il Napoli del suo vecchio tecnico e il Milan del suo compagno di Nazionale. L’Inter ci pensa: a sinistra avrebbe un’alternativa a Dimarco con la stessa pericolosità offensiva e Chivu potrebbe provare ad adattarlo anche a destra, dove comunque arrivano buone notizie da Dumfries: «Sta recuperando più in fretta del previsto», ha rassicurato Marotta", scrive il Corriere della Sera.
"Dal canto suo Perisic va sì per i 37 anni, li compie il 2 febbraio (ultimo giorno di mercato) e non avrà la gamba dei giorni migliori, ma continua a dare garanzie. In stagione ha messo insieme 4 gol e 10 assist in 23 partite, in Champions ha segnato nella vittoria contro il Liverpool lasciando il segno anche nella goleada al Napoli. Due gli ostacoli, il contratto non ancora in scadenza e il muro del Psv, che non si priverebbe a cuor leggero di un suo pilastro. Da un croato all’altro, cambia solo l’età: l’Inter è vicina a Branimir Mlacic, difensore 18enne dell’Hajduk Spalato. Accordo sui 5 milioni di euro, possibili visite mediche nei prossimi giorni", aggiunge il quotidiano.
