Non solo Mlacic, c'è un nome nuovo per il mercato dell'Inter, sempre dalla Croazia. Come riportato da Sky Sport, l’Inter segue con attenzione il talento classe 2008 della Dinamo Zagabria, Leon Jakirovic.
Sky – Inter, non solo Mlacic: c'è anche Jakirovic nel mirino. Ecco chi è
Sky – Inter, non solo Mlacic: c’è anche Jakirovic nel mirino. Ecco chi è
Non solo Mlacic, c'è un nome nuovo per il mercato dell'Inter, sempre dalla Croazia: ecco chi è Leon Jakirovic
"Occhi nerazzurri in Croazia. Oltre Mlacic, difensore centrale dell’Hadjuk Spalato classe 2007, per cui la trattativa è già avanzata, si segue anche un altro talento croato.
Si tratta del classe 2008 della Dinamo Zagabria Leon Jakirovic che potrebbe rappresentare un investimento per il futuro per i nerazzurri.
Difensore centrale mancino, Jakirovic, potrebbe essere un’occasione per il futuro della rosa nerazzurra", si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.
