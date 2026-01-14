Il pubblico di San Siro risponde sempre con numeri eccezionali quando Inter e Milan ci giocano. Nella classifica degli spettatori nella Serie A 2025/26 continua infatti il testa a testa in vetta tra Inter e Milan, separati da solo quattro spettatori in media nelle prime 10 gare casalinghe.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Ravezzani: “Tifosi chiedono solo rispetto: sul mercato Inter e Milan hanno il dovere di…”
calciomercato
Ravezzani: “Tifosi chiedono solo rispetto: sul mercato Inter e Milan hanno il dovere di…”
Il direttore di TL ha un messaggio per le dirigenze di Inter e Milan
In quest'ottica Fabio Ravezzani ha espresso una considerazione critica sul mercato di Inter e Milan, che tiene in considerazione le due tifoserie: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA