FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Ravezzani: “Tifosi chiedono solo rispetto: sul mercato Inter e Milan hanno il dovere di…”

calciomercato

Ravezzani: “Tifosi chiedono solo rispetto: sul mercato Inter e Milan hanno il dovere di…”

Ravezzani: “Tifosi chiedono solo rispetto: sul mercato Inter e Milan hanno il dovere di…” - immagine 1
Il direttore di TL ha un messaggio per le dirigenze di Inter e Milan
Redazione1908

Il pubblico di San Siro risponde sempre con numeri eccezionali quando Inter e Milan ci giocano. Nella classifica degli spettatori nella Serie A 2025/26 continua infatti il testa a testa in vetta tra Inter e Milan, separati da solo quattro spettatori in media nelle prime 10 gare casalinghe.

In quest'ottica Fabio Ravezzani ha espresso una considerazione critica sul mercato di Inter e Milan, che tiene in considerazione le due tifoserie: CONTINUA A LEGGERE.

Leggi anche
Mercato, proposti diversi esterni ad Ausilio: due nomi. Ecco il profilo ricercato dall’Inter
FCIN1908 / Esterno, valutato anche Perisic: no Psv. Altri tre nomi ma l’Inter cerca…

© RIPRODUZIONE RISERVATA