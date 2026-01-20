Sky – Inter, clamorosa riapertura per Mlacic: già fissato vertice per…

"L'Inter continuerà a parlare croato, abbiamo detto di Jakirovic, difensore del 2008: ieri l'Inter ha mandato l'offerta alla Dinamo Zagabria, la risposta è arrivata oggi ed è stata positiva. Mancano solo i documenti firmati.

La novità è che anche Mlacic si riavvicina all'Inter, c'era stato un cambio agente che aveva creato complicazioni, la novità del giorno è che le parti si sono riavvicinate, è stato fissato un appuntamento con Ramadani per settimana prossima e continua di chiudere questa operazione, ora è la squadra in vantaggio"