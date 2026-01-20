Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato dell'Inter partendo da Jakirovic e Mlacic:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, clamorosa riapertura per Mlacic: già fissato vertice per…
calciomercato
Sky – Inter, clamorosa riapertura per Mlacic: già fissato vertice per…
Gianluca Di Marzio ha riportato aggiornamenti su Mlacic-Inter: l'affare sembrava saltato, in realtà non è così
"L'Inter continuerà a parlare croato, abbiamo detto di Jakirovic, difensore del 2008: ieri l'Inter ha mandato l'offerta alla Dinamo Zagabria, la risposta è arrivata oggi ed è stata positiva. Mancano solo i documenti firmati.
La novità è che anche Mlacic si riavvicina all'Inter, c'era stato un cambio agente che aveva creato complicazioni, la novità del giorno è che le parti si sono riavvicinate, è stato fissato un appuntamento con Ramadani per settimana prossima e continua di chiudere questa operazione, ora è la squadra in vantaggio"
© RIPRODUZIONE RISERVATA