La trattativa per portare a Milano il promettente difensore croato sembrava ben indirizzata, ma ora è tutto in stand by

Fabio Alampi Redattore 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 15:54)

La trattativa per portare all'Inter il promettente difensore croato Branimir Mlacic sembrava ben indirizzata, ma ora è tutto in stand by. Il cambio di procuratore da parte del giocatore ha causato una frenata nei negoziati, nonostante l'accordo raggiunto tra i nerazzurri e l'Hajduk Spalato.

Il quotidiano Sportke Novosti spiega i dubbi del centrale classe 2007. La famiglia Mlacic si starebbe chiedendo in quale squadra verrebbe destinato il ragazzo, anche alla luce di quanto sta accadendo a... Francesco Camarda.

"L'attaccante di scuola Milan", scrivono in Croazia, "in estate è stato prestato al Lecce, ma questo trasferimento non ha dato i frutti sperati: 17 presenze complessive, mai una sola partita giocata per intero, sempre sostituito o entrato dalla panchina. Per questo motivo si è deciso di riportarlo alla base, così da permettergli di scendere in campo con il Milan Futuro, in Serie D. Una gestione che avrebbe fatto sorgere dubbi anche a Mlacic e al suo entourage, che non vedrebbero di buon occhio uno scenario simile".

"Inoltre, in parte era in discussione anche l’entità dell’ingaggio, che inizialmente ammontava a 300.000 euro annui. Sebbene la prassi abituale preveda un ingaggio di circa il dieci per cento sul trasferimento, cioè mezzo milione di euro. Tuttavia, questa questione è stata superata. Così che per un contratto quinquennale, a quanto si dice, Mlacic percepirebbe due milioni di euro, cifra che potrebbe naturalmente aumentare in base alle sue prestazioni, soprattutto quando si guadagnerà un posto nella prima squadra dell’Inter".

C'è poi l'esempio di Luka Vuskovic, altro talento dell'Hajduk Spalato e ceduto al Tottenham nel 2023: il difensore croato, anch'egli classe 2007, è stato girato in prestito prima ai polacchi del Radomiak, poi ai belgi del Westerlo e ora all'Amburgo, in Germania. Un giro di trasferimenti che non si sa ancora se se Mlacic e i suoi tutori accetterebbero.