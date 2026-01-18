L'Inter non ha affatto gradito il temporeggiare e il dubitare di Mlacic, dopo che l'affare con l'Hajduk nei giorni scorsi si era concluso

Marco Macca Redattore 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 14:15)

L'Inter non ha affatto gradito il temporeggiare e il dubitare di Mlacic, dopo che l'affare con l'Hajduk Spalato nei giorni scorsi si era praticamente concluso senza problemi.

Il cambio di agente ha ulteriormente rallentato la trattativa e indispettito i vertici nerazzurri tanto che, come riferisce Sport Mediaset, è scattato l'ultimatum al giocatore:

"L’Inter, però, non accetta di ritoccare le condizioni contrattuali pattuite. A questo punto è scattato l'ultimatum: se entro domani Mlacic non accetta, il club nerazzurro lo lascerà all'Hajduk. Una svolta negativa nella trattativa quando già si stavano fissando le visite mediche per il giovane difensore croato e la firma di un quinquennale con i nerazzurri sembrava una formalità, dopo l’accordo tra le due società per i 5 milioni per il cartellino del giocatore, destinato a restare a Spalato, in prestito, sino al termine della stagione".

"Poi la svolta inaspettata. Al momento il discorso è completamente bloccato e la sensazione è che l’affare possa saltare definitivamente".

(Fonte: Mediaset)