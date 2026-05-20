Il summit andato in scena ieri tra il tecnico e la dirigenza è servito per mettere le basi sulla strategia e le prossime mosse del club

Gianni Pampinella Redattore 20 maggio 2026 (modifica il 20 maggio 2026 | 11:46)

Il summit andato in scena ieri tra Cristian Chivu e la dirigenza dell'Inter, è servito per mettere le basi sulla strategia e le prossime mosse del club nerazzurro sul mercato.

"Obiettivo è passare al 3-4-2-1 e questo rende ancora più solida l’idea di affondare per Manu Koné che Gian Piero Gasperini può sacrificare sull’altare del fair play finanziario. Per Koné la Roma chiede 40 milioni e la trattativa, per il fair play Uefa, andrà chiusa entro il 30 giugno. Avere un giocatore di quel tipo in mezzo al campo - è convinzione di Chivu e dei dirigenti - permetterebbe all’Inter agevolmente di giocare con un attaccante in più".

"La stella polare a cui guarda il romeno è la Premier e il calcio che si gioca a quelle latitudini, per questo motivo va sempre tenuto buono anche il nome di Curtis Jones che potrebbe anche non essere alternativo a Koné alla luce della sua capacità di interpretare benissimo più ruoli, compreso quello dell’incursore dietro alla punta", si legge su Tuttosport.

"Altra novità è legata al fatto che l’Inter ricomprerà Aleksandar Stankovic dal Bruges. Una volta riportato alla base, non è detto che il figlio d’arte ci rimanga, considerato che sono piovute offerte all’Inter per lui che, giocoforza, andranno valutate con attenzione. Il mercato impone sacrifici e quei soldi potrebbero servire per alzare la qualità in attacco. Detto di Curtis Jones, va ribadito pure che il sogno resta Nico Paz. Allo stesso modo l’Inter tiene sempre aperto il file legato a Palestra considerato che Dumfries punta alla Premier e la clausola da 25 milioni può essere facilmente aggredibile".

(Tuttosport)