Inter-Lookman, arriva la mossa di Nkunku. “Nerazzurri anche disposti a…”

"Il patto con l’Inter regge e i nerazzurri sono disposti anche a correre il rischio di non averlo a disposizione per le prime due di campionato: Lookman non ha ancora fatto un allenamento in tutta l’estate, tranne quelli con un preparatore ingaggiato per tenersi in forma una volta guarito dal problema al polpaccio sinistro che lo aveva messo ko a inizio ritiro e quindi - una volta ingaggiato - andrà fatta interamente la preparazione. Marotta e Ausilio, come sottolineato, tengono la barra dritta e non vogliono affondare su possibili alternative, però il fatto che Christopher Nkunku abbia detto di no al Lipsia perché aspetta un top club è comunque un segnale importante da tenere in considerazione qualora l’impasse sul nigeriano dovesse continuare a essere tale"