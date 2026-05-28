Non solo a centrocampo, l'Inter si sta muovendo anche per rinforzare il reparto difensivo di Chivu. Se fino a poco tempo il nome di Muharemovic sembrava essere in cima alla lista di Ausilio, ora il bosniaco è scivolato nelle gerarchie.

"Altro file aperto sul tavolo di Ausilio è quello legato alla ricerca di un difensore centrale che possa raccogliere l’eredità di Francesco Acerbi (Stefan De Vrij - che è stato escluso dalle convocazioni dell’Olanda per il Mondiale - rinnoverà per un anno). Per quanto riguarda le piste italiane ha ripreso quota la candidatura di Oumar Solet. A piacere sono la sua duttilità, una fisicità importante e pure un costo del cartellino più aggredibile rispetto a quello di Muharemovic che sembra destinato in Premier, questo perché il Sassuolo deve tenere molto alto il prezzo dovendo corrispondere alla Juventus il 50% sulla rivendita", specifica Tuttosport.