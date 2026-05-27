Lo splendido assist per Diouf nella gara contro il Bologna, non è passato inosservato. Chi lo ha visto all'opera nella Primavera dell'Inter e nell'U23 conosceva molto bene le qualità di Luka Topalovic. Il centrocampista sloveno ha attirato su di sé le attenzioni di molti club in Italia (Cesena) e all'estero. Come riporta Planet Nogomet, nonostante il grande interesse, la dirigenza dell'Inter continua ad avere grande fiducia nel giocatore e sta pianificando i prossimi passi della sua carriera. "Il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di perdere il controllo di un calciatore che è considerato dagli addetti ai lavori una promessa di altissimo livello".