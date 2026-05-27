Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Topalovic, ecco il piano dell’Inter dopo il ritiro con Chivu: c’è di mezzo…Stankovic!
Lo splendido assist per Diouf nella gara contro il Bologna, non è passato inosservato. Chi lo ha visto all'opera nella Primavera dell'Inter e nell'U23 conosceva molto bene le qualità di Luka Topalovic. Il centrocampista sloveno ha attirato su di sé le attenzioni di molti club in Italia (Cesena) e all'estero. Come riporta Planet Nogomet, nonostante il grande interesse, la dirigenza dell'Inter continua ad avere grande fiducia nel giocatore e sta pianificando i prossimi passi della sua carriera. "Il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di perdere il controllo di un calciatore che è considerato dagli addetti ai lavori una promessa di altissimo livello".
"Se Topalovic dovesse partire in estate, ciò avverrebbe esclusivamente alle condizioni dell'Inter. Il club nerazzurro propende per un prestito secco o per un prestito con clausola di controriscatto, come fatto con Aleksandar Stankovic al Club Brugge . L'obiettivo principale è quello di garantire al giocatore un posto da titolare in un club di livello e la continuità necessaria per la sua ulteriore crescita".
"Prima di prendere una decisione definitiva su un possibile prestito, è molto probabile che il centrocampista sloveno inizi la sua preparazione estiva sotto la guida di Chivu in prima squadra. Con un numero significativo di giocatori della prima squadra assenti per impegni con le rispettive nazionali ai prossimi Mondiali, Topalovic ha una grande opportunità per mettersi nuovamente alla prova ai massimi livelli. La dirigenza del club, insieme all'agente del giocatore, prenderà una decisione definitiva al momento opportuno".
(Planet Nogomet)
© RIPRODUZIONE RISERVATA