Tra i reparti che subiranno le maggiori modifiche per la prossima stagione in casa Inter, c'è sicuramente la porta: Yann Sommer ha infatti il contratto in scadenza a giugno 2026 e lascerà Milano.
Mediaset assicura: “Per la porta dell’Inter il nome in pole per il prossimo anno è…”
Il contratto dell'estremo difensore nerazzurro è in scadenza a giugno e la dirigenza si sarebbe già mossa per trovare il suo sostituto
Ed è partita la caccia del club nerazzurro al sostituto, come spiega SportMediaset: "Il nome in pole è quello di Guglielmo Vicario del Tottenham, seguito da Elia Caprile del Cagliari.
Ma nei giorni scorsi si è parlato anche di un incontro fra alcuni dirigenti dell'Inter e il fratello e agente di Emiliano 'Dibu' Martinez, portiere argentino dell'Aston Villa, campione del mondo con l'Argentina".
