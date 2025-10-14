Gds – Inter, non solo Muharemovic. Spunta un nome completamente nuovo

MUHAREMOVIC - Il possente centrale bosniaco nato in Slovenia si sta mettendo in luce nel Sassuolo, dopo una proficua stagione di apprendistato in Serie B. Scoperto dalla Juve per la sua seconda squadra, si sta affermando in Emilia, tanto che si sussurra di un interesse dell'Inter. Ma sul suo conto c'è sempre il marchio bianconero, visto che a Torino hanno conservato il 50% sulla rivendita. Dunque, il suo futuro si prospetta conteso.

TIAGO GABRIEL - A 21 anni il difensore portoghese del Lecce sta impressionando per tecnica e personalità. Subito in gol di testa (la sua specialità), ha fermato con disinvoltura il gigante Pellegrino nella vittoria di Parma. Su di lui ci sono occhi dalla Premier e dalla Bundesliga. Sulle sue tracce c'è, però, anche l'Inter. E l'imminente Lecce-Sassuolo può essere un esame probante per lui e il rivale Muharemovic.