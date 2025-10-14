Nelle scorse settimane vi abbiamo riportato come l'Inter si stia già muovendo per il futuro della porta: le novità su Noah Atubolu

Nelle scorse settimane vi abbiamo riportato come l'Inter si stia già muovendo per il futuro della porta : Yann Sommer è in scadenza a giugno 2026 e questi saranno gli ultimi mesi con la maglia nerazzurra.

E il club di viale della Liberazione ha messo gli occhi su un profilo particolare, quello di Noah Atubolu , portiere del Friburgo, sul quale però c'è tantissima concorrenza, come raccontato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

"E' un portiere molto forte, se ne parla molto bene: scade nel 2027, ma ha una serie di club tedeschi che lo seguono con grandissima attenzione. C'è una concorrenza veramente feroce: l'informazione di cui dispongo oggi e che voglio darvi è che ci sono diversi club tedeschi di un certo livello che stanno cercando di portarsi avanti".