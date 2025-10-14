Nelle scorse settimane vi abbiamo riportato come l'Inter si stia già muovendo per il futuro della porta: Yann Sommer è in scadenza a giugno 2026 e questi saranno gli ultimi mesi con la maglia nerazzurra.
Inter, Moretto: “Atubolu molto forte, voglio darvi questa notizia sul suo futuro”
E il club di viale della Liberazione ha messo gli occhi su un profilo particolare, quello di Noah Atubolu, portiere del Friburgo, sul quale però c'è tantissima concorrenza, come raccontato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.
"E' un portiere molto forte, se ne parla molto bene: scade nel 2027, ma ha una serie di club tedeschi che lo seguono con grandissima attenzione. C'è una concorrenza veramente feroce: l'informazione di cui dispongo oggi e che voglio darvi è che ci sono diversi club tedeschi di un certo livello che stanno cercando di portarsi avanti".
