"In viale della Liberazione c’è qualche discorso in sospeso che riguarda soprattutto alcuni rinnovi contrattuali, tra questi quello del brasiliano Carlos Augusto, la cui scadenza è fissata al 2028, ma il cui ingaggio, visto il rendimento avuto dal suo arrivo ad oggi, va sicuramente adeguato ai parametri dei suoi compagni di squadra".

"Il contratto di Carlos Augusto prevede attualmente 2,5 milioni di euro di esborso annuo da parte dell’Inter, ma il club nerazzurro può contare sull’agevolazione fiscale prevista dal decreto crescita. Le richieste pervenute al club da parte dell’entourage sono in linea con i guadagni degli altri pari ruolo (...). Presto seguiranno altri dialoghi, anche perché la scorsa estate l’Inter ha tolto il calciatore dal mercato quando a un certo punto per lui si era presentato l’Atletico Madrid. Da viale della Liberazione non solo hanno respinto l’offerta, addirittura non hanno neanche voluta ascoltarla, dichiarando incedibile Carlos Augusto".