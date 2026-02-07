FC Inter 1908
Romano: “Icardi proposto con entusiasmo alla Juve a gennaio! E per l’estate mi risulta che…”

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Mauro Icardi
Marco Astori
Marco Astori 

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Mauro Icardi: "In tanti ci chiedono se il discorso Icardi possa essere rivisto per la Juve in estate visto il suo contratto in scadenza col Galatasaray: a me non risulta.

A me risulta che sia stato offerto alla Juventus, non che abbiano provato a prenderlo, è diverso: e questa rimane la versione della Juve, al momento non si sta lavorando ad un discorso Icardi per l'estate.

Ci sono altri programmi, non mi risulta la Juve operativa in tal senso: è un discorso lasciato lì come proposta fatta a gennaio su cui sono state fatte delle valutazioni. Una suggestione, la Juve può averci pensato per qualche ora ma non ha trattato: è stato proposto Icardi con entusiasmo iniziale lato giocatore ma lì finisce il discorso".

