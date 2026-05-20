In casa Inter tra i reparti che subiranno più cambiamenti in estate c'è sicuramente la difesa. Con Acerbi e Darmian che lasceranno al termine della stagione, ci sarà da capire cosa vorrà fare Stefan de Vrij. Il Corriere della Sera fa il punto sul reparto arretrato nerazzurro.

"L’altro dossier chiave è quello della difesa, che perde Acerbi ma probabilmente non Bastoni. Bisseck ha cambiato procuratore affidandosi alla scuderia di Giovanni Branchini, ma la sua cessione attualmente non è in programma. Pavard torna dal prestito al Marsiglia però non rientra nei programmi della società, quindi serve di sicuro un centrale. Muharemovic del Sassuolo piace sempre, ma il 50% della rivendita in mano alla Juve complica molto la trattativa. Mentre Solet non sembra un nome caldo. Il profilo adatto è un centrale con esperienza internazionale: piace Araujo del Barcellona, ma ha una clausola da 65 milioni".