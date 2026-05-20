In casa Inter tra i reparti che subiranno più cambiamenti in estate c'è sicuramente la difesa. Con Acerbi e Darmian che lasceranno al termine della stagione, ci sarà da capire cosa vorrà fare Stefan de Vrij. Il Corriere della Sera fa il punto sul reparto arretrato nerazzurro.
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CorSera – Inter, tra Muharemovic, Solet e Araujo: la situazione. Se Dumfries dovesse restare…
"L’altro dossier chiave è quello della difesa, che perde Acerbi ma probabilmente non Bastoni. Bisseck ha cambiato procuratore affidandosi alla scuderia di Giovanni Branchini, ma la sua cessione attualmente non è in programma. Pavard torna dal prestito al Marsiglia però non rientra nei programmi della società, quindi serve di sicuro un centrale. Muharemovic del Sassuolo piace sempre, ma il 50% della rivendita in mano alla Juve complica molto la trattativa. Mentre Solet non sembra un nome caldo. Il profilo adatto è un centrale con esperienza internazionale: piace Araujo del Barcellona, ma ha una clausola da 65 milioni".
"Capitolo Dumfries: se l’olandese non riuscisse a realizzare il suo obiettivo di sbarcare in un grosso club di Premier (vedi Liverpool) sfruttando la clausola da 25 milioni, la sua permanenza a Milano non escluderebbe la caccia a Palestra che può avere un impatto più graduale ed essere utilizzato anche a sinistra. Con 20 giocatori di movimento in lista, la duttilità è fondamentale. Ed è anche per questo che costa molto".
(Corriere della Sera)
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