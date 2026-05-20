È durato quasi quattro ore l'incontro tra Chivu e la dirigenza nerazzurra. L'obiettivo è quello di programmare la prossima stagione

Gianni Pampinella Redattore 20 maggio 2026 (modifica il 20 maggio 2026 | 13:57)

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È durato quasi quattro ore l'incontro tra Cristian Chivu e la dirigenza nerazzurra. L'obiettivo è quello di programmare la prossima stagione e ci sono già delle certezze. La prima è che Pepo Martinez sarà il portiere titolare, Koné anche a livello di tempistiche, è il primo obiettivo a centrocampo, mentre Palestra è il giovane talento su cui investire, Atalanta permettendo.

"Non sarà rivoluzione, ma evoluzione, è la linea guida tracciata dal presidente Marotta e da Oaktree. E l’evoluzione significa ricambio generazionale, fatto con giudizio. Al quale va aggiunta la possibilità di cambiare spartito tattico, per essere meno prevedibili. L’Inter continuerà a difendere con 3 centrali, ma a centrocampo studia come poter impostare con due centrocampisti, in modo da aggiungere un giocatore offensivo capace di muoversi tra le linee", sottolinea il Corriere della Sera.

"Il primo tassello può essere il romanista Koné, che a Roma sta per diventare uno dei «sacrificabili» da Gasperini ed è la prima scelta dell’Inter a centrocampo. I giallorossi devono infatti incassare circa 60 milioni entro il 30 giugno e il francese a meno di 40 milioni non sarà ceduto. L’eventuale discorso romanista per Carlos Augusto non rientrerà nella stessa operazione, ma se ne può parlare anche a luglio. Se l’identikit ideale per fare da raccordo di qualità tra centrocampo e attacco porta a Nico Paz, la pista per l’argentino convocato al Mondiale è lunga. L’idea resta quindi per forza di cose sottotraccia, da non scartare ma per ora più un sogno che un obiettivo. E le varie alternative possibili (a partire dall’idea invernale Diaby) non sono sul tavolo, ma vanno scandagliate".

"L’altro capitolo importante è quello del portiere. Da ieri l’idea di Martinez promosso titolare ha fatto un salto di qualità. L’Inter darà fiducia a Pepo dopo due anni da riserva di Sommer. E pensa di affiancargli un profilo esperto, con il laziale Provedel tra i preferiti. Dei cinque giocatori in scadenza a fine giugno, verrà valutato il rinnovo di un anno per De Vrij (possibile) e Mkhitaryan (un’ipotesi)".

"Tra le cessioni per fare cassa i nomi più caldi sono quello di Frattesi e di almeno uno tra Luis Henrique e Diouf, oltre a Thuram però solo in caso di offerta irrinunciabile. Diouf, se accetta di giocare in fascia, può restare, ma se punta a fare la mezzala può essere ceduto: le richieste non mancano. L’eventuale arrivo di Koné non chiude la porta a un rientro di Aleksander Stankovic a Milano: il serbo figlio d’arte, che Chivu conosce fin dalle giovanili, può anche essere utilizzato come eventuale pedina di scambio perché ha mercato".

(Corriere della Sera)