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fcinter1908 calciomercato mercato inter CorSera – Kone all’Inter: ‘scambio’ con la Roma? Diouf resta se cambia. Thuram? Solo se…

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CorSera – Kone all’Inter: ‘scambio’ con la Roma? Diouf resta se cambia. Thuram? Solo se…

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È durato quasi quattro ore l'incontro tra Chivu e la dirigenza nerazzurra. L'obiettivo è quello di programmare la prossima stagione
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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È durato quasi quattro ore l'incontro tra Cristian Chivu e la dirigenza nerazzurra. L'obiettivo è quello di programmare la prossima stagione e ci sono già delle certezze. La prima è che Pepo Martinez sarà il portiere titolare, Koné anche a livello di tempistiche, è il primo obiettivo a centrocampo, mentre Palestra è il giovane talento su cui investire, Atalanta permettendo.

"Non sarà rivoluzione, ma evoluzione, è la linea guida tracciata dal presidente Marotta e da Oaktree. E l’evoluzione significa ricambio generazionale, fatto con giudizio. Al quale va aggiunta la possibilità di cambiare spartito tattico, per essere meno prevedibili. L’Inter continuerà a difendere con 3 centrali, ma a centrocampo studia come poter impostare con due centrocampisti, in modo da aggiungere un giocatore offensivo capace di muoversi tra le linee", sottolinea il Corriere della Sera.

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"Il primo tassello può essere il romanista Koné, che a Roma sta per diventare uno dei «sacrificabili» da Gasperini ed è la prima scelta dell’Inter a centrocampo. I giallorossi devono infatti incassare circa 60 milioni entro il 30 giugno e il francese a meno di 40 milioni non sarà ceduto. L’eventuale discorso romanista per Carlos Augusto non rientrerà nella stessa operazione, ma se ne può parlare anche a luglio. Se l’identikit ideale per fare da raccordo di qualità tra centrocampo e attacco porta a Nico Paz, la pista per l’argentino convocato al Mondiale è lunga. L’idea resta quindi per forza di cose sottotraccia, da non scartare ma per ora più un sogno che un obiettivo. E le varie alternative possibili (a partire dall’idea invernale Diaby) non sono sul tavolo, ma vanno scandagliate".

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"L’altro capitolo importante è quello del portiere. Da ieri l’idea di Martinez promosso titolare ha fatto un salto di qualità. L’Inter darà fiducia a Pepo dopo due anni da riserva di Sommer. E pensa di affiancargli un profilo esperto, con il laziale Provedel tra i preferiti. Dei cinque giocatori in scadenza a fine giugno, verrà valutato il rinnovo di un anno per De Vrij (possibile) e Mkhitaryan (un’ipotesi)".

"Tra le cessioni per fare cassa i nomi più caldi sono quello di Frattesi e di almeno uno tra Luis Henrique e Diouf, oltre a Thuram però solo in caso di offerta irrinunciabile. Diouf, se accetta di giocare in fascia, può restare, ma se punta a fare la mezzala può essere ceduto: le richieste non mancano. L’eventuale arrivo di Koné non chiude la porta a un rientro di Aleksander Stankovic a Milano: il serbo figlio d’arte, che Chivu conosce fin dalle giovanili, può anche essere utilizzato come eventuale pedina di scambio perché ha mercato".

(Corriere della Sera)

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