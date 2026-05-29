L'Inter è da settimane al lavoro per rinforzare la rosa dei campioni d'Italia. Uno dei reparti che verrà sicuramente sistemato è quello difensivo che perderà Acerbi, da capire il futuro di De Vrij ed eventuali proposte per titolari come Bisseck e Bastoni.

"Conclusa la telenovela che ha a lungo accostato il nome del difensore nerazzurro al Barcellona, che proprio in queste ultime ore ha stanziato buona parte del proprio budget estivo per l'acquisto di Gordon dal Newcastle (80 milioni di euro...) e studia come arrivare pure a Julian Alvarez dell'Atletico Madrid. Tradotto: finanze per Bastoni non ce ne saranno, ma soprattutto - ascoltando le parole di Marotta - l'ex Atalanta sta bene a Milano e non ha intenzione di dire addio. Una cessione (più o meno) mancata che va così a modificare le strategie sul mercato della dirigenza nerazzurra, ora meno "obbligata" ad investire nel pacchetto difensivo. Certo, un paio di giocatori arriveranno, se non altro per una questione numerica a seguito dell'addio sicuro di Acerbi e a quello probabile di De Vrij. Ma se fino a qualche settimana fa il principale candidato a diventare interista pareva Muharemovic del Sassuolo, oggi qualcosa è cambiato", scrive La Gazzetta dello Sport.